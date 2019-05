Premier Tech se démarque à l’échelle nationale grâce à une plateforme innovante

L’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup, qui se spécialise dans les domaines de l'horticulture et de l'agriculture, des équipements industriels et des technologies environnementales, est en nomination aux Concours des OCTAS 2019 dans la catégorie Grande entreprise grâce à son projet « Connected service ».



Premier Tech, qui se déploie depuis 95 ans à l'international, a développé un projet de centralisation de données qui regroupe l’ensemble des informations relatives à leurs clients à l’échelle mondiale.



À l’occasion de cet événement prestigieux, organisé par le Réseau ACTION TI, seront couronnés les projets qui mettent à profit les technologies de l’information (TI) et le numérique de façon exceptionnellement créative et novatrice.



La candidature de Premier Tech s’est démarquée en raison de sa plateforme de services connectés permettant une amélioration de la productivité et la coordination des services de vente de l’entreprise.



Un total de 40 projets, répartis dans 12 catégories sont en lice pour un prix OCTAS.



Les grands gagnants seront annoncés le 5 juin prochain, lors de la Grande soirée des OCTAS qui aura lieu à Montréal. À ces 12 prix s’ajoute l’OCTAS Jeunesse en TI, qui sera également décerné lors de cette soirée. La liste complète des finalistes est disponible ici.



Le public est également invité à se prononcer en votant pour le projet qu’il juge le plus digne d’intérêt, par le biais du site Internet du Réseau ACTION TI. Le vote se poursuit jusqu’au 31 mai prochain et le « Prix Coup de cœur » sera remis au projet qui aura récolté le plus de votes.