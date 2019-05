La Tournée de promotion du commerce interprovincial s’arrête à Rivière-du-Loup

Le 16 mai, la Tournée de promotion du commerce interprovincial s’est arrêtée à Rivière-du-Loup, plus précisément à l’Auberge de la Pointe. Vingt-six personnes étaient sur place pour entendre des conférenciers parler de perspectives économiques et commerciales sur le marché canadien.

Cette activité était organisée dans le cadre du Programme COREX de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). L’initiative vise à faciliter et à favoriser le développement des échanges commerciaux hors Québec. Pour l’occasion, la Tournée a obtenu la collaboration de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et Innov & Export PME.

Les chefs de poste du Québec basés en Ontario et dans les provinces atlantiques, ainsi que des représentants du ministère de l’Économie et de l’Innovation, ont partagé leurs expertises et fourni de précieux conseils pour bien réussir son développement de marché à l’échelle interprovinciale.

Ils ont aussi abordé les avantages et bénéfices de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), dans un échange animé par le chroniqueur économique René Vézina.

Le représentant d’une entreprise de Saint-Alexandre, Total Fabrication, a témoigné de son expérience de diversification de marché dans les autres provinces canadiennes.