Les lauréats du 21e Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent dévoilés

C’est le 26 avril dernier qu’a eu lieu à Matane le 21e Gala du Défi OSEntreprendre de la région du Bas-Saint-Laurent. Près de 200 personnes se sont rassemblées pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales et souligner l’audace de celles et ceux qui ont osé entreprendre. Dix projets d’affaires en provenance des MRC de Kamouraska, Témiscouata, Les Basques ont remporté les honneurs

La présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, Guylaine Sirois, s’est dite inspirée par le désir d’entreprendre des Bas-Laurentiens. « De la mise en valeur des arts à la promotion de saines habitudes de vie en passant par des projets en environnement, nos entrepreneurs bas-laurentiens ratissent large tellement leur audace et leur désir de passer à l’action est grand. Je tiens à souligner l’extraordinaire mobilisation d’une multitude d’acteurs des réseaux pédagogiques, économiques et sociaux qui croient au potentiel entrepreneurial de la région et à l’importance de poursuivre ses rêves! », a souligné Mme.

Lors du gala régional, 22 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité. Des bourses totalisant plus de 20 000 $ ont été décernées à ces élèves, étudiants et nouveaux entrepreneurs!

Cette année, la région a dépassé le cap des 340 inscriptions avec 303 projets pour le volet Entrepreneuriat étudiant et 48 pour le volet Création d’entreprise. De ce nombre, 11 projets étudiants dont 5 dans les MRC des Basques et du Témiscouata et 8 projets d’entreprise se rendront à la grande finale du Défi OSEntreprendre qui aura lieu le à Québec le 12 juin prochain.

Dans le volet Entrepreneuriat étudiant, les projets de l’École Clair-Matin de Lejeune (Emballe-moi!), de l’École Les Pèllerins de Saint-André-de-Kamouraska (Objectif zéro déchet), de l’École secondaire de la Vallée-des-Lacs de Squatec (D’hier à aujourd’hui), de l’École secondaire de Trois-Pistoles (Les serres de demain) et du Centre d’éducation des adultes de Cabano (Le P’tit Creux) ont été retenus.

Volet Création d’entreprise

1. Bioalimentaire : Entomo inc, Saint-Pascal

2. Bioalimentaire – prix supplémentaire : Distillerie Mitis, Mont-Joli

3. Commerce : Le Ketch, Sainte-Flavie

4. Économie sociale : Parvis Saint-Germain, Saint-Germain-de-Kamouraska

5. Exploitation, transformation, production : Bois de grange instantané, Matane

6. Innovations technologique et technique : Liste up, Rimouski

7. Services aux entreprises : Zoothérapie Alexandra Pineault, Rivière-Ouelle

8. Services aux individus : Cirque de la Pointe-Sèche, Saint-Germain-de-Kamouraska

LAURÉATS DES PRIX RÉGIONAUX

Volet Réussite inc. : AXSUB inc., Rimouski

Volet régional Transmission – Relève : Chocolaterie La Fée Gourmande, Kamouraska

Prix Coup de cœur Étudiant créateur d’entreprise : Sherpannie, Rimouski