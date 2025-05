Six entreprises d'ici se démarquent dans le top 300

Au début du mois de mai, le journal Les Affaires a publié son classement des 300 plus grandes entreprises du Québec pour l’année 2025, et, encore une fois, plusieurs entreprises de la région y occupent une place enviable. Le fleuron de l’économie louperivoise, Premier Tech, figure parmi le top 100, au 61e rang du populaire classement.

Selon le classement, Premier Tech employait 1 862 personnes au Québec en 2024, soit une diminution de 7 % par rapport à l’année précédente. L’entreprise, dont le siège social est à Rivière-du-Loup, compte un total de 2 413 employés au Canada. Pas moins de 77 % des employés sont donc basés au Québec.

Cinq autres entreprises de la région suivent. Groupe Lebel apparait au 119e rang avec 1 002 employés au Québec et 1 344 au Canada. Pour sa part, le Groupe Morneau de Saint-Arsène occupe le 125e rang, avec 930 employés à temps plein dans la province et 1 042 au pays. Aliments Asta, de Saint-Alexandre, se classe au 205e rang avec 515 employés à temps plein au Québec. Le Groupe Prelco et Lepage Millwork, deux entreprises dont le siège social est à Rivière-du-Loup, se retrouvent respectivement aux 215e et 222e rangs du palmarès.

Mentionnons également la présence de Cascades, de Kingsey Falls, au 30e rang. L’entreprise est notamment propriétaire d’une usine à Témiscouata-sur-le-Lac. DuBreton, dont le siège social est situé à Saint-Bernard, est bien implantée à Rivière-du-Loup et figure au 141e rang. Enfin, la papetière Papiers White Birch, dont le siège social est à Greenwich, aux États-Unis, et qui possède l’usine F.F. Soucy, se classe au 160e rang.

En tête du classement, on retrouve le Mouvement Desjardins, avec 45 012 employés au Québec, ce qui représente 82 % de son effectif total.

Rappelons que les entreprises sont classées selon le nombre d’employés à temps plein au Québec au 31 décembre 2024. Les Affaires précise que les données proviennent d’un formulaire rempli de façon volontaire par les entreprises, entre le 25 février et le 2 mai 2025.

Le palmarès complet des 300 plus grandes entreprises du Québec est disponible au www.lesaffaires.com.