La Municipalité de Rivière-Bleue acquiert la seule station d’essence sur son territoire

La Municipalité de Rivière-Bleue a annoncé à environ 90 personnes le 24 avril lors d’une soirée d’information qu’elle acquiert la seule station d’essence située sur son territoire. La bannière sera annoncée au plus tard d’ici deux semaines.

La transaction avec le propriétaire actuel, Christian Ouellet, qui prend la route de la retraite, sera officialisée cet après-midi (le 25 avril). «La continuité du service d’essence est ainsi assurée à Rivière-Bleue. Concernant les quatre portes de l’atelier du garage, elles seront offertes en location, comme pour un motel industriel», a expliqué le maire Claude H. Pelletier.

La station-service est située au 160 rue Saint-Joseph Nord. Pour l’instant, des employés continueront à dispenser le service d’essence. «Mais nous prévoyons entièrement automatiser le service qui sera ainsi accessible 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine», a expliqué M. Pelletier.

Les gens devront payer avec une carte et on s’assurera d’aider les utilisateurs au début pour une transition harmonieuse. De plus, une surveillance sera effectuée par caméra. Cette nouvelle façon de faire devrait être mise en place d’ici la fin de l’été ou le début de l’automne.