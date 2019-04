Serge Ferrand se raconte au diner du CDE

Le diner-conférence du Centre des dirigeants d’entreprises de Rivière-du-Loup (CDE) s’est déroulé le jeudi 18 avril à l’Hôtel Levesque. Les membres ont pu entendre à cette occasion Serge Ferrand, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup

M. Ferrand s’est raconté avec le chiffre 3, ses trois villes marquantes, ses trois groupes de métiers, ses trois grands plaisirs et ses trois valeurs importantes. «Je suis né à Montréal, j’ai vécu à Québec et je suis maintenant à Rivière-du-Loup», a-t-il d’abord expliqué.

M. Ferrand est détenteur d’un Baccalauréat en relations industrielles et cumule 30 années d’expérience dans l’accompagnement et dans la mobilisation de gestionnaires et de professionnels, dont 17 dans l’industrie des services financiers. Le conférencier a parlé de ses principaux défis professionnels: consultant sur des projets pour une entreprise comptable réputée, conseiller en stratégie chez Desjardins puis directeur régional de l’est du Québec. Il est directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup depuis un peu plus d’un an. «Un gestionnaire doit être connecté sur son milieu, ses employés et ses clients», a souligné M. Ferrand.

L’homme a aussi parlé de ses trois grands plaisirs. «Je suis un fan de sports et j’ai de quoi m’amuser ici à Rivière-du-Loup. Je suis un bon gourmand. J’aime les films, la musique et les voyages», a-t-il mentionné.

«J’ai trois valeurs qui me guident dans ma vie et dans mon travail», a noté Serge Ferrand. L’authenticité, l’anticipation et le travail en équipe sont au cœur de sa personnalité attachante. Il a d’ailleurs souligné le chaleureux accueil qu’il a reçu à Rivière-du-Loup, une association qui durera assurément longtemps.