Univers Emploi aide plus de 2 000 personnes chaque année

Univers Emploi continue de faire sa marque en tant que centre-conseil dédié au développement de l’employabilité dans la région depuis bientôt trois ans. Si plus de 2 000 personnes bénéficient de ses services chaque année, c’est d’abord sans contredit en raison de la qualité d’accueil et du professionnalisme que démontre son équipe.

Par ailleurs, dans le contexte actuel où sévit la pénurie de main-d’œuvre, il est permis d’affirmer que les services offerts par l’organisme s’avèrent plus pertinents et judicieux que jamais. Qu’il s’agisse en effet de l’orientation, de l’accompagnement vers l’emploi ou de la prestation de services ponctuels tels que la rédaction de CV et de lettres de présentation, chaque démarche ainsi proposée contribue à apparier les aspirations de la clientèle avec les besoins d’un éventuel employeur.

De plus, Univers Emploi héberge une entreprise qui mérite d’être mise en lumière : il s’agit de l’entreprise d’entrainement Bioglobe, un véritable petit joyau qui se consacre à l’acquisition et au développement des compétences des personnes, et ce, principalement dans les domaines de la bureautique, de la comptabilité, du secrétariat et toute autre fonction administrative. Bioglobe constitue en fait une entreprise où toutes les opérations, bien que virtuelles, n’en constituent pas moins de réelles transactions. La clientèle est ainsi conviée à réaliser, soit un parcours d’environ quinze semaines ou encore une formation de plus courte durée, visant le développement pour l’acquisition de compétences spécifiques. En cela, les personnes sont amenées à vivre une véritable expérience de travail en occupant divers postes reliés par exemple aux achats, aux ventes, etc.

Tout en demeurant bien ancré dans l’environnement socioéconomique qui prévaut actuellement, Univers Emploi se projette résolument vers l’avenir en demeurant à l’affut des tendances et des enjeux que pose continuellement le marché du travail. D’ailleurs, l’organisme planche depuis quelque temps sur plusieurs projets visant l’amélioration et l’innovation constantes de ses services ainsi que le maintien d’un réseautage empreint de vitalité avec l’ensemble de ses partenaires.