Accord de coopération pour le développement coopératif du Témiscouata

La Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) est heureuse d’avoir signé un accord de coopération avec la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) et la MRC de Témiscouata, ce qui permettra d’offrir ses services spécialisés aux entreprises coopératives de la région.

Grâce à cet accord de coopération, les promoteurs du Témiscouata pourront dorénavant bénéficier des services d’accompagnement offerts par la CDRQ. Celle-ci est mandatée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation afin d’assurer un suivi auprès de coopératives en démarrage sur une période de 24 mois.

La CDRQ offre également un accompagnement spécialisé pour le développement de coopératives existantes sur une période maximale de 12 mois. Par exemple, la CDRQ peut accompagner une coopérative pour une recherche de financement, une planification stratégique, une analyse de gouvernance, une campagne de recrutement de membres, etc. Cet accord se veut également une entente de réciprocité puisque les divers projets d’entreprises coopératives au Témiscouata seront réalisés en étroite collaboration entre les professionnels des trois organisations.

Soulignons par ailleurs que le territoire de la MRC de Témiscouata compte 13 coopératives touchant 8 secteurs d’activité économique différents : l’alimentation, la foresterie, l’habitation, les services de santé, l’agriculture, le loisir, l’énergie et les services de proximité.

Les coopératives ont une place particulièrement importante dans le développement économique régional puisqu’elles permettent à la fois de favoriser les retombées locales tout en maintenant des emplois de qualité dans toute la région du Bas-Saint-Laurent.

CDRQ

La Coopérative de développement régional du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir la création et le développement de coopératives. Elle offre toute l’expertise en développement coopératif au service de l’ensemble du territoire québécois via ses bureaux régionaux. Ceux-ci offrent l’encadrement, le soutien et l’expertise nécessaires aux entrepreneurs qui désirent procéder à la création d’une entreprise coopérative, à la consolidation ou au redressement par la formule coopérative.