Dévoilement de la programmation de Femmessor pour la région du Bas-Saint-Laurent

Femmessor annonce que la région du Bas-Saint-Laurent a été choisie pour être l’hôte d’un de ses grands évènements en entrepreneuriat féminin. Sous la présidence d’honneur de Céline Guillemart et Marie-Pier Gendron, le Colloque « Rêve, ose, agis » se déroulera le mercredi 5 juin de 8 h à 17 h 30 à l’Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup.

«Je suis très fière que la région du Bas-Saint-Laurent soit l'une des régions hôtes pour le Colloque Femmessor et je suis heureuse de pouvoir offrir cette opportunité aux femmes d'affaires de la région. Cette journée fort enrichissante représente un investissement gagnant pour les entrepreneures tant au niveau de leur développement professionnel que personnel. C'est aussi une belle occasion pour faire le plein d'énergie et développer de nouvelles relations d'affaires», explique Caroline Roy, directrice régionale du Bas-Saint-Laurent.

Cette année, les participantes du Colloque auront droit à une programmation prometteuse. Denis Bouchard et Geneviève Desautels animeront un atelier interactif sur la gestion du stress. La rétention et l’attraction de la main d’œuvre, représentant d’autres enjeux de taille pour les entreprises de la région, seront le sujet du panel de discussion auquel prendront part Amélie Poirier Gauthier (Le P'tit Futé), Nadine Lavoie (Côté, Ouellet, Thivierge, notaires et conseillers juridiques) et Vanessa Element (Element RH).

Pour la première fois, à l’occasion de cette nouvelle tournée des Colloques Femmessor, les participantes auront le plaisir d’entendre en conférence une femme entrepreneure des plus inspirantes, Jessica Harnois. Personnalité publique influente du domaine de la sommellerie au Québec et à l’international et femme d’affaires admirée, elle devient donc la tête d’affiche des Colloques Femmessor, ne succédant ainsi à nulle autre que Danièle Henkel.

Leur réputation n’étant plus à faire, les Colloques Femmessor rassemblent annuellement plus d’un millier de femmes entrepreneures et de gens de la communauté d’affaires. Femmessor est une organisation dédiée au développement de l’entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l’acquisition d’entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec. Pour information et inscription : femmessor.com/activites-femmessor