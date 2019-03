Un Restaurant Bon Voyage à Rivière-du-Loup ?

L'ancien local des restaurants Le Shaker et Boston Pizza pourrait bien accueillir le troisième restaurant du groupe Restaurant Bon Voyage. Info Dimanche a appris qu'un bail de location de cinq ans a été signé entre Cominar, propriétaire du local et David Voyer, propriétaire des restaurants de Saint-Fabien et de Rimouski.

Joint au téléphone lundi, M. Voyer a souligné qu'il «y a de fortes chances» que ce soit un Restaurant Bon Voyage. «Je cherchais un local qui disposait de nombreux espaces de stationnement. La rue Lafontaine est fréquentée, mais s'y stationner en grand nombre est difficile», explique l'homme d'affaires.

Le site de l'ancien Shaker, fermé depuis avril dernier, était donc tout indiqué. Cominar a confirmé la signature du bail «pour un restaurant offrant des déjeuners». Une trentaine d'emplois devraient être créés. La future clientèle retrouvera la même signature visuelle qu'à Saint-Fabien et Rimouski.

Avec pignon sur rue à Saint-Fabien depuis 1973, le Restaurant Bon Voyage prend de l’expansion depuis deux ans. Après des rénovations majeures, de l'ordre de 400 000 $, un deuxième restaurant a vu le jour à Rimouski en 2017.

Reconnu pour ses déjeuners servis jusqu'à 16 h, le restaurant qui offre un menu varié propose aussi des pâtisseries, une boulangerie, des mets préparés, des produits maison et un service de traiteur.

Le local est situé au 95, rue des Cerisiers, face au Walmart.