La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup voit d’un bon oeil le budget provincial

Le premier budget du ministre des Finances Éric Girard fournit des outils intéressants pour les entreprises, dont des mesures attendues par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) pour assurer la compétitivité des entreprises et les épauler dans leurs défis de main-d’œuvre.

«Les entreprises vont se reconnaitre dans ce budget économique, qui vise à les aider à recruter la main-d’œuvre dont elles ont besoin, à ajouter des mesures pour améliorer leurs moyens de production et à prendre le virage numérique», commente Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. «Ce budget vise aussi à leur simplifier la vie, lorsqu’elles font affaire avec l’État pour se développer», ajoute Frédérique Guignard, présidente de la CCMRCRDL.

Pour la FCCQ et la CCMRCRDL, actives pour favoriser l’intégration des travailleurs issus de l’immigration dans les entreprises en région qui ont des postes à combler dans les domaines de compétences professionnelles des immigrants, l’investissement de 730 M$ supplémentaires sur cinq ans contribuera à répondre aux besoins de main-d’œuvre des entreprises du Québec. Cependant, alors que les entreprises se transforment, les travailleurs en emploi doivent quant à eux pouvoir bénéficier de formations leur permettant de s’adapter à ces changements.

L’apport des travailleurs expérimentés est essentiel dans le contexte actuel. «La réduction des impôts des travailleurs expérimentés et celle des charges sur la masse salariale pour les entreprises qui les embauche constituent des mesures gagnants-gagnantes», soulignent Stéphane Forget et Frédérique Guignard, qui souhaitent que l’aide aux petites entreprises puisse être étendue aux plus grandes.

La bonification de la capitalisation d’Investissement Québec, de 4 G$ à 5 G$ pour la prochaine année, permettra à Investissement Québec d’investir davantage auprès des entreprises, notamment sous forme de prêts et prises de participation. Cela constitue une réponse à la demande de la FCCQ de faciliter l’accès au capital, particulièrement pour soutenir la croissance des entreprises – il faut cependant assurer une complémentarité avec le secteur privé.

En plus de poursuivre les versements au Fonds des générations, le gouvernement maintient l’équilibre budgétaire en s’attaquant plus tôt que prévu à la réduction de la dette brute, avec pour objectif d’atteindre 45 % du PIB en 2025-2026.

Pour la FCCQ et la CCMRCRDL, l’objectif de déployer le plus rapidement possible le réseau Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire dans les régions qui ne sont toujours pas desservies faisait partie des priorités de ses recommandations pré budgétaires. «Le gouvernement réserve 400 M $ pour les sept prochaines années, mais nous croyons tout de même qu’il doit y avoir un maximum de branchement au réseau à l’intérieur du mandat, d’ici 2022», souligne Frédérique Guignard.

L’ajout de 15 G$ supplémentaires dans le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 est également une bonne nouvelle, puisqu’il est nécessaire de se doter des ressources qui permettront de combler les besoins en développement, mais également en maintien des actifs. «Pour bien développer les projets dans les régions, il sera également important de prévoir à l’intérieur du PQI des sommes pour la construction des infrastructures nécessaires aux projets de développement des ressources naturelles ainsi que des zones industrielles disponibles, notamment dans les pôles logistiques», précise Frédérique Guignard.

La FCCQ et la CCMRCRDL saluent également la réduction des délais de projets d’approbation pour les projets d’investissement, dont un montant de 34,3 M$ sur cinq ans pour réduire le délai des traitements des dossiers d’autorisation environnementale et accroitre les ressources, surtout en région, affectées à l’analyse des impacts sur la faune de ces projets.

«C’est un budget qui vise à améliorer le climat d’affaires et encourager l’entrepreneuriat des jeunes et les entreprises en région, à travers les diverses mesures», souligne Stéphane Forget. «Ce budget permet de prévoir que la bonne croissance économique des dernières années se poursuivra, mais il importe de garder l’œil sur les menaces de ralentissement de cette croissance», conclut Frédérique Guignard.

Pour la FCCQ et la CCMRCRDL, il sera important de bien accompagner les nouvelles entreprises pour accéder au capital de risque et ainsi pouvoir investir dans leur croissance, et en leur permettant autant que possible un cadre flexible pour tester de nouvelles idées innovantes.