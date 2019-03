Un premier budget pour le gouvernement de la Coalition avenir Québec

Le gouvernement provincial dirigé par François Legault a dévoilé le 21 mars son budget pour 2019-2020. Il est marqué notamment par une croissance des dépenses de 6,1 % en éducation et en enseignement supérieur, de même qu’une croissance de 5,9 % des dépenses en santé et en services sociaux.

Le solde budgétaire 2019-2020 prévoit des revenus de 115,6 milliards de dollars, et des dépenses de 113,1 milliards de dollars, de même qu’une contribution de 2,5 milliards de dollars au Fonds des générations, atteignant ainsi le déficit zéro. Les Québécois n’auront cependant pas droit à une baisse d’impôts.

ÉDUCATION

En éducation, les sommes prévues de 6,1 milliards de dollars supplémentaires serviront notamment à ajouter 1000 nouvelles classes partout au Québec, dont 250 nouvelles classes de maternelle 4 ans, et à la création de 150 classes spécialisées pour soutenir et accompagner les élèves ayant des besoins particuliers. Environ 5 000 projets de rénovation et d’amélioration d’écoles seront mis en branle. Le gouvernement du Québec entend également soutenir les universités dans toutes les régions du Québec.

SANTÉ

Les dépenses supplémentaires de 2,2 milliards de dollars en santé et services sociaux sont effectuées dans le but d’accroitre l’accès aux soins et aux services. Le gouvernement du Québec entend offrir 3 millions d’heures de plus en soins à domicile par rapport à 2017-2018. Le projet de «maison des ainés» fera son chemin également avec l’ajout de 900 lits et places d’hébergement supplémentaires dès 2019-2020. Un rehaussement du financement des organismes communautaires est aussi prévu.

RÉSEAU ROUTIER

Des montants de 5,3 milliards de dollars supplémentaires sont prévus pour le réseau routier, notamment pour des réfections majeures de l’autoroute Métropolitaine et des tunnels Ville-Marie et Viger à Montréal, et pour un nouveau lien à l’est entre Québec et Lévis.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le gouvernement du Québec a prévu 16,6 milliards de dollars au Plan québécois des infrastructures 2019-2029 pour l’implantation de voies réservées et de nouveaux réseaux structurants en transport collectif, le financement d’autobus électriques et hybrides, de même que du soutien aux municipalités pour des projets d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées.