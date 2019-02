Steeve Lemieux du Centre bureautique partage son parcours d’entrepreneur

Le diner-conférence du Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup accueillait ce 21 février le propriétaire du Centre bureautique, Steeve Lemieux. Ce dernier a raconté son parcours professionnel atypique et les circonstances qui l’ont finalement mené à devenir entrepreneur.

«À 12 ans, j’ai commencé à être entrepreneur à ma manière comme camelot à Baie-Comeau, jusqu’à l’âge de 15 ans. Je suis ensuite devenu appariteur, je m’occupais de la patinoire et des terrains de baseball. Je suis allé à Sept-Îles suivre un cours d’opérateur de machinerie lourde pour compléter mon cours de mécanique diésel. Ça ne ressemble pas vraiment à ce que je fais maintenant», a-t-il raconté. Steeve Lemieux a fondé son entreprise et était responsable de son territoire pour la distribution des journaux La Presse, The Gazette et The Globe and Mail. Il a ensuite ajouté parfois des colis à ses livraisons, ce qui l’a amené à rencontrer les gens d’affaires des entreprises de Baie-Comeau. Il a également travaillé pour une usine à Baie-Comeau. Une mésentente avec ses supérieurs l’a amené à chercher du travail ailleurs. Avec neuf autres associés, il a décidé de démarrer le Centre bureautique à Baie-Comeau. En 1994, son entreprise a remporté le gala des entreprises de Baie-Comeau, dans les catégories entreprise de l’année et entreprise de services de l’année. Cette distinction lui a permis d’acquérir davantage de crédibilité et de décrocher de plus gros contrats.

Désormais, le Centre bureautique détient près de 3 000 contrats d’entretien de photocopieurs, offre ses services à près de 80 clients en gestion électronique des documents et compte une quarantaine d’employés dans sept succursales en Mauricie, sur la Côte-Nord et au Bas-Saint-Laurent, dont une à Rivière-du-Loup.