Isolation Tousignant poursuit sa croissance

Les propriétaires de l’entreprise louperivoise Isolation Tousignant, Kathleen et Jean-Philippe Dionne, ont annoncé l’achat d’Isolation ABF de Rimouski.

Pour les deux entrepreneurs, c’est le projet de plusieurs années qui se concrétise. Cette transaction permet également aux deux entreprises de diversifier et de bonifier leurs services sur un plus vaste territoire.

En effet, Isolation ABF possède une expertise dans l’isolation thermique des conduits de chauffage, ventilation et de plomberie et œuvre dans le segment commercial, institutionnel et industriel. De son côté, Isolation Tousignant est spécialisée depuis 1972 dans l’isolation thermique, acoustique, ignifugation et les membranes d’étanchéités dans les secteurs résidentiels et commerciaux.

Le 21 février, Investissement Québec a annoncé l'octroi d'un prêt de 1,2 million de dollars, provenant de ses fonds propres, pour faciliter le rachat des actions et des bâtiments de l'entreprise rimouskoise.