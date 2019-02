Chômage au Bas-Saint-Laurent: légère hausse en décembre

Le dernier Bulletin sur le marché du travail au Québec pour le mois de janvier souligne que le taux de chômage a connu une augmentation d'un dixième de point comparativement à décembre 2018 au Bas-Saint-Laurent.

En janvier dernier, le taux de chômage est donc passé de 5,2 à 5,3 %. Une des raisons qui expliquent cette hausse est l'accroissement de la population active.

EMPLOI

Tant le Québec que le Canada ont connu une hausse de l'emploi de 0,4 %. Cette augmentation touche les emplois à temps plein avec 0,5 % alors que ceux à temps partiel ont plutôt baissé de 0,3 %. De son côté, le taux de chômage a baissé de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 5,4 % au Québec alors qu'il a augmenté à 5,8 % (une hausse de 0,2 point) au Canada.

Comparativement au mois dernier, les secteurs qui ont le plus augmenté sont les services professionnels, scientifiques et techniques (+14 600), le transport et l'entreposage (+9 600) et les soins de santé et assistance sociale (+8 000). Les secteurs qui ont le plus baissé sont les services d’hébergement et de restauration (-9 500), les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (-6 800) ainsi que l'agriculture (-6 300).