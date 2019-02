Panel «Employeur conciliant» sur la conciliation études-travail

Cette année, dans le cadre des «Journées de la persévérance scolaire», qui se tiennent du 11 au 15 février, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup propose un panel sur les bonnes pratiques à adopter en matière de conciliation études-travail. Il se déroulera le 13 février à 7h30 à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Ce panel rassemblera deux employeurs, deux étudiants et deux intervenants du milieu scolaire et communautaire. Une dizaine d’élèves et d’étudiants assisteront à cet événement et seront invités à questionner les panélistes.

L’organisme COSMOSS, accompagné de sept partenaires (la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, par la présence d’intervenants de l’école secondaire de Rivière-du-Loup, du Pavillon de l’Avenir, de l’éducation des adultes et du Projet Filet, le Collège Notre-Dame, le Cégep de Rivière-du-Loup, Univers Emploi et la Chambre de Commerce) contribue à la réalisation d’une démarche de sensibilisation annuelle en conciliation études-travail (CÉT) qui rejoint les jeunes, les parents et les employeurs. Cette démarche vise à amener, chez ces trois clientèles cibles, une prise de conscience et une réflexion critique sur les impacts et conséquences de la CÉT sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes de notre territoire.

Par l’organisation de cet événement, la Chambre de commerce se donne comme mandat de sensibiliser ses membres à l’importance d’implanter de bonnes pratiques dans leur entreprise. En ce sens, les entreprises s’assurent notamment d’une meilleure rétention des employés étudiants et diminuent par le fait même, le temps et l’énergie consacrés au recrutement et à la formation tout en augmentant le bassin de main-d’œuvre qualifiée dans la région.