DuBreton remporte un prix DUX dans la catégorie «Produits facilitateurs»

Le jambon tranché mince biologique sans nitrites produit par duBreton a permis à l'entreprise de remporter le prix DUX dans la catégorie «Produits facilitateurs», lors du gala tenu le 30 janvier au Marché Bonsecours, devant près de 500 convives de l’industrie alimentaire du Québec et du Canada.

«DuBreton se spécialise dans les produits biologiques et certifiés bienêtre animal, mais notre préoccupation est surtout d’offrir une solution alimentaire saine et pratique au quotidien. La préparation des lunchs est un casse-tête pour toutes les familles québécoises et nos produits font partie des options nourrissantes et sensées, faciles à se procurer», explique Claire Michaud, directrice des communications et du marketing chez duBreton.

Cette reconnaissance du milieu encourage l’entreprise à poursuivre ses efforts dans le développement de produits de porc à valeur ajoutée.

Les prix DUX, créés par les Éditions Édikom et Québec en forme, ont pour mission de motiver et mobiliser les initiatives de l’industrie alimentaire, qui contribuent à l’amélioration de l’état de santé des jeunes et leur famille par l’alimentation.