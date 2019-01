Inauguration officielle du Quartier Général

Vanessa Element a procédé hier à l'inauguration officielle du Quartier Général, un espace de bureaux partagés situé au 61-B rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, tout près de son intersection avec la rue Fraser.

Quatre locataires-utilisateurs se partagent les bureaux et une salle de conférence : Element RH, spécialisée dans le recrutement et les ressources humaines, Centre bureautique, qui propose des solutions d'impression et de gestion électronique des documents, Entretien KRTB, une entreprise d'entretien intérieur et extérieur ainsi que, depuis quelques jours, l'APTHQ, l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec.

«En à peine un peu plus de deux mois, tous les espaces ont été loués», se réjouit Mme Element. Le projet a émergé en 2018 alors que l'entrepreneure cherchait un bureau au centre-ville avec une salle de conférence et un stationnement, entre autres facilités. «Je me suis alors dit que d'autres entreprises recherchaient sûrement la même chose et nous

avons aménagé cet espace de bureaux partagés rénové à 100 %, situé dans un secteur névralgique de l'activité commerciale et professionnelle de Rivière-du-Loup.»

Le nom attribué à l'espace de bureaux est le fruit d'une réflexion de Vanessa Element et de ses proches collaborateurs. « Un quartier général, c'est un centre névralgique, c'est là où se prennent les décisions. On trouvait que ça représentait bien cet endroit où fourmillent les idées et où ça bouge continuellement.»

La salle de conférence, d'une capacité de huit personnes, peut être louée sur demande à l'heure, à la demi-journée ou pour une journée complète. «Elle s'avère idéale par exemple pour un travailleur autonome qui aimerait rencontrer des clients dans un environnement autre que sa résidence et à un coût plus qu’abordable. La salle de conférence du Quartier Général dispose de facilités multimédias.»

Parmi les projets à venir, le stationnement du Quartier Général sera reconfiguré dès l'automne prochain pour le rendre plus accessible, confirme Vanessa Element.