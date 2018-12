La microbrasserie Ras L’Bock construit sa nouvelle usine à La Pocatière

Devant la demande grandissante pour ses produits, la microbrasserie Ras L’Bock prend de l’expansion. Dès cet hiver, Ras L’Bock érigera une nouvelle usine de production de bière dans le parc industriel de La Pocatière, quintuplant ainsi sa production annuelle de bière. Grâce à cette expansion, les bières de Ras L’Bock seront distribuées partout au Québec dès juin prochain dans un nouveau format, la cannette de 473ml.

En tout, c’est plus de 2,3 M$ qui seront investis dans cette nouvelle usine. Cette somme servira à la fois à augmenter la capacité de production, passant de 1000 hectolitres annuellement à plus de 6000 hectolitres dans les nouvelles installations. De plus, l’augmentation de la productivité permettra de réduire significativement le prix des produits à l’achat tout en créant une quinzaine d’emplois à La Pocatière. Une boutique où les clients pourront acheter des bières pour emporter accueillera les locaux et les touristes de passage.

Le manque chronique de bière expérimenté par la brasserie depuis ses tout débuts tire donc bientôt à sa fin. Ce projet aura nécessité la collaboration de plusieurs partenaires de premier plan dont le Fonds d’investissement Côte-du-Sud, le Centre Financier aux entreprises Desjardins de la Côte-Sud, Investissement Québec, la Ville de La Pocatière et le Centre d’aide aux entreprises Montmagny-L’Islet. Le mandat pour la construction a été confié à l’entreprise Kamco de La Pocatière. Les travaux se dérouleront au cours de l’hiver.

Pour Alexandre Caron, co-propriétaire, «le choix d’installer la nouvelle usine à La Pocatière a été motivé par plusieurs facteurs, cependant, force est de constater que la Ville de La Pocatière est un pôle important et reconnu en ce qui à trait au domaine de la transformation alimentaire et la recherche dans ce domaine.» La brasserie originaire de Saint-Jean-Port-Joli s’installe maintenant dans une nouvelle région, le Bas-Saint-Laurent, rejoignant ainsi une multitude de brasseries parmi les plus innovantes au Québec.

Certains des produits phares de la brasserie comme La Solution (IPA), La Juteuse (White IPA), la Turbo Max Plus (Black IPA) et plusieurs autres se retrouveront en canettes sur les tablettes des détaillants au début de l’été 2019.

À noter que Ras L’Bock conserve ses installations actuelles à Saint-Jean-Port-Joli. Les bières produites à cet endroit serviront à fournir le Pub Ras L’Bock durant l’été, alors que durant l’hiver des produits vieillis en barils de chêne, des bières expérimentales ainsi que des collaborations seront lancées en quantité limitée en bouteille et en fût pour alimenter les points de vente spécialisés. La Boutique et le Pub actuel poursuivront quant à eux leurs activités comme c’est le cas présentement.