Fusion Expert Conseil s’installe à Rivière-du-Loup

La ville de Rivière-du-Loup compte maintenant sur la présence d’un nouveau joueur dans le domaine de l’ingénierie. La firme Fusion Expert Conseil, spécialisée en génie du bâtiment, a officiellement inauguré ses bureaux de la rue Fraser, ce mardi 4 décembre.

L’entreprise, qui a été fondée en 2005 à Drummondville, connait déjà bien la région, puisqu'elle a participé à la réalisation d'une vingtaine de projets au KRTB au cours des dernières années, que ce soit à Cacouna, à Saint-Arsène, à Saint-Jean-de-Dieu, à Saint-Éloi ou à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

En ouvrant un bureau en sol louperivois, les dirigeants Alain Chagnon, président directeur général et Jacques Gilbert, vice-président et chargé de projets, souhaitent poursuivre leur mission en se rapprochant de leur clientèle. Notons que Fusion Expert Conseil offre des services dans le domaine agricole, mais elle compte également sur une division MICI qui dessert les secteurs municipal, institutionnel, commercial et industriel.

«Chacun de nos clients est unique. Il en est de même pour les projets qu’ils nous confient. C’est pour cela qu’il est non seulement important, mais primordial pour nous d’être près des gens et d’offrir sous un même toit une vaste gamme de services d’ingénierie et de consultation personnalisés», confie le président Alain Chagnon, ajoutant que Rivière-du-Loup offre tous les services dont ils ont besoin.

«L’accessibilité rapide aux autoroutes 20 et 85-185 pour aller à la rencontre de nos clients sur le territoire en plus de pouvoir desservir le nord du Nouveau-Brunswick en moins de 90 minutes ainsi que l’aspect humain et la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée spécialisée sont très importants pour nous».

Pour le moment, l’équipe de Rivière-du-Loup compte 6 employés, dont 2 ont été engagés directement dans la région. Fusion Expert Conseil est aussi à la la recherche d’un ingénieur agricole. «Nos ingénieurs et nos professionnels de soutien sont des gens de la place qui connaissent fort bien les enjeux de la région et qui seront en mesure de travailler étroitement avec nos clients», a partagé Jacques Gilbert.

Ce mardi, plusieurs dignitaires étaient présents lors de l’inauguration officielle des bureaux. Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Marie-Hélène Collin, directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et Annie Francoeur, directrice régionale pour le bureau du député Bernard Généreux, ont tous salué l’initiative des entrepreneurs.

«Chaque PME qui s’installe chez nous contribue à l’essor et à la diversité économique de notre ville et de la région. Ayant désormais pignon sur rue dans la 1re ville entrepreneuriale au Canada, Fusion Expert Conseil participera à la bonification de l’offre et la diversification des services disponibles ici», a mentionné Sylvie Vignet.

Sur la photo d’équipe : Alain Chagnon ing., Président directeur général, Hubert Soucy, chargé de projets régional, Alexandre Porlier, chargé de projets, Bruno Forand, représentant (Bas-Saint-Laurent), Pier-Luc Bastille, chargé de projets, Alby Roy, chargé de projets, Jacques Gilbert, Vice-président et chargé de projets. Absent sur la photo : Gaétan Demers, ingénieur-spécialiste en environnement.