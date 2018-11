L’Hôtel Levesque se dissocie de la chaine Best Western

L’Hôtel Levesque annonce sa dissociation de la chaine Best Western. Lors de l’acquisition de l’hôtel en 2010, la mission de Jacques Poitras était claire : redonner les lettres de noblesse à cet établissement hôtelier de Rivière-du-Loup.

L’adhésion à Best Western avait pour objectif d’attirer une nouvelle clientèle déjà fidèle à la chaine. Aujourd’hui, la réputation de l’hôtel, qui fête 55 ans d’existence, n’est plus à faire. Bien connu dans la région du Bas-Saint-Laurent, il se distingue par la qualité constante de son service à la clientèle et de ses produits disponibles sur place.

Offrant une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent, l’Hôtel Levesque est un établissement hôtelier de qualité supérieure proposant 110 chambres et suites à Rivière-du-Loup. Le complexe offre également plusieurs services pour répondre aux besoins de sa clientèle, soit la salle à manger La Griffe, le resto-bar terrasse Le 171 et le Centre de santé L’Estuaire.