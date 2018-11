Michel Lagacé défend le projet éolien APUIAT

L’Alliance de l’Est s’étonne des informations qui circulent dans les médias relativement au projet APUIAT, certains éléments étant incomplets et pouvant semer la confusion.

Le projet APUIAT est un projet entrepreneurial qui regroupe les communautés innues du Québec et Boralex, une entreprise de production d’énergie renouvelable et plusieurs autres partenaires au bénéfice de toute une région. «Les Innus, comme l’Alliance de l’Est, souhaitent réaliser leurs propres projets d’investissements en collaboration avec un partenaire privé, pour prendre en main leur développement avec un projet durable et renouvelable qui permettra à leurs communautés d’y trouver un sentiment d’appartenance et de fierté», soutient le président de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé.

«Que ce soit par l’entremise des parcs éoliens créés au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, Boralex s’est montré un partenaire privé qui a su tisser des ententes bénéfiques pour l’ensemble des parties», ajoute M. Lagacé. À titre d’exemple, grâce à sa participation économique dans plusieurs parcs éoliens, la MRC de Témiscouata a bénéficié de revenus de 14 M$ depuis 2015, ce qui lui a permis de soutenir de nombreux projets structurants pour le milieu.

Par ailleurs, l’Alliance soutient que l’information véhiculée au sujet du million de dollars versé pour le projet ne reflète que les contributions volontaires et ne tient pas compte de la dizaine de millions supplémentaires versés à titre de bénéfices annuels pendant vingt-cinq ans aux communautés innues à titre de partenaires. «Ces sommes acquises par les communautés à l’intérieur de ce projet ouvriront de nouvelles portes afin de mieux soutenir leur développement socioéconomique. La construction du parc éolien permettra la création de 300 à 400 emplois dans cette région qui a bien besoin de projets de développement économique. Plus d’une quinzaine d’emplois permanents seront créés pour l’entretien du parc, et ce, pour une durée de vingt-cinq années. La Côte-Nord et les communautés Innues ont besoin d’emplois de qualité et bien rémunérés pour maintenir une nécessaire activité économique», précise pour sa part le président de la Régie intermunicipale de l’énergie de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Simon Deschênes.

L’Alliance éolienne de l’Est estime que le projet APUIAT comporte une valeur de symbole en établissant un véritable pont entre les aspirations des communautés Innus de la Côte-Nord et l’ensemble des Québécois. C’est dans ce contexte qu’elle dit s’inquiéter de l’avenir de la filière éolienne au Québec. Elle tient à rappeler qu’il y a de nombreux fournisseurs de composantes sur son territoire dont les activités ont des retombées directes et indirectes structurantes pour les milieux.

L’Alliance de l’Est demande au premier ministre du Québec, François Legault, d’entendre l’ensemble des parties, notamment les communautés Innues et de se doter d’un plan d’avenir pour l’ensemble de la filière éolienne.

Formée des Régies intermunicipales de l’énergie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, l’Alliance de l’Est a été mise sur pied en juillet 2014 pour participer à titre de partenaire public à l’appel d’offres d’Hydro-Québec pour l’achat de 450 MW d’énergie éolienne. Grâce à cette initiative, les 154 municipalités de l’Est-du-Québec sont maintenant copropriétaires à 50 % des parcs éoliens Roncevaux et Nicolas-Riou.