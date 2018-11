Miralis, Premier Tech et Lepage Millwork honorées lors des Prix Créateurs d’emplois du Québec 2018

Miralis, Premier Tech et Lepage Millwork font partie des 39 entreprises honorées lors de la deuxième édition des Prix Créateurs d’emplois du Québec le 24 octobre au Centre des congrès de Québec.

Miralis a remporté le Grand Prix Coup de cœur et Créateur de prospérité du Québec alors que Premier Tech et Lepage Millwork sont repartis respectivement avec les prix «Champion» et «Coup de cœur» pour la région du Bas-Saint-Laurent.

MIRALIS

Gagnant national du Grand prix Coup de cœur et Créateur de prospérité du Québec, Miralis, fondée en 1976 à Saint-Anaclet-de-Lessard, a conquis le cœur des consommateurs avec ses cuisines avant-gardistes, et celui des juges avec ses pratiques novatrices en matière de recrutement et de développement des marchés. Grâce à une croissance soutenue de ses ventes au cours des dernières années, Miralis a augmenté ses effectifs de 16% en 2017, créant 30 nouveaux emplois et passant de 189 à 219 employés.

PREMIER TECH

Décerné au plus important créateur d’emplois de la région, le prix «Champion» revient pour la deuxième année consécutive à l’entreprise Premier Tech, qui emploie 4 200 personnes dans 25 pays, dont 1153 dans le Bas-Saint-Laurent, où elle est présente depuis 95 ans. Chef de file mondial dans l’exploitation de la tourbe de mousse de sphaigne, Premier Tech connait une croissance soutenue depuis 30 ans et prévoit des investissements supplémentaires de 152 M$ à son siège social de Rivière-du-Loup d’ici 2021. Au cours des deux dernières années, elle y a créé 231 emplois et mise sur son capital humain et sur l’innovation pour poursuivre son développement.

LEPAGE MILLWORK

Le prix «Coup de cœur» pour le Bas-Saint-Laurent a pour sa part été remis au manufacturier de portes et fenêtres haut de gamme Lepage Millwork, parce que l’entreprise a su se démarquer dans la mise en place de mesures pour minimiser ses impacts sur l’environnement tout en poursuivant sa croissance. Lepage Millwork exploite une usine à Rivière-du-Loup depuis plus de 70 ans. En 2017, l’entreprise y a inauguré une nouvelle usine de portes, en plus de revamper entièrement l’aménagement de l’une de ses lignes de production. Ces projets lui ont permis de créer 30 nouveaux emplois, portant à 414 son nombre total d’employés.

Au cours des derniers mois, un jury indépendant de haut niveau a évalué chaque candidature aux Pris Créateurs d’emplois du Québec en fonction du nombre d’emplois créés au cours de l'année 2017, du nombre d’emplois maintenus, des approches utilisées qui ont mené à cette réussite et de la prise en compte du développement durable dans la création d'emplois.