Le CDE reçoit Francis Gagné de Pâtes Alpha

Pour son diner mensuel, le Centre des dirigeants d'entreprise de la région de Rivière-du-Loup recevait Francis Gagné, copropriétaire des Pâtes Alpha et de la Boulangerie Gagne-Pain. Ce diner était précédé d'une visite de l'usine sise au 230, rue Témiscouata à Rivière-du-Loup.

Pour la partie conférence, c'est un Francis Gagné très coloré que les convives ont découvert. Marié depuis 30 ans à Sylvie Paquet, copropriétaire de l'entreprise, ils sont les parents de deux filles et grands-parents de deux petites-filles.

«Frank» comme ses amis le surnomment, est un passionné de pêche. Ce dernier a commencé à un jeune âge dans le domaine des ventes. Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu'à l'âge de 8 ans, il vendait déjà des plies qu'il pêchait durant ses vacances à sa grand-mère.

Son entrée sur le marché du travail s'est effectuée chez Gailuron à titre de vendeur-livreur. M. Gagné a poursuivi comme directeur des ventes chez Les Aliments Lalumière avant de devenir directeur des ventes chez Aliments Martel. On le retrouve ensuite chez Exceldor, toujours à titre de directeur des ventes. Son parcours professionnel s'est donc entièrement inscrit dans le domaine de la distribution de produits alimentaires.

Homme d'idées, c'est le 1er septembre 2013 qu'il devient son propre patron lorsqu'il acquiert Aliments Alpha de Rivière-du-Loup. Depuis, le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une véritable ascension.

Ambitieux, il a lancé la boulangerie Gagne-Pain. Le commerce a élargi l'offre de services classiques aux repas préparés, pensons notamment aux nombreux choix de tartes et pâtés qui font aujourd’hui la renommée de la boulangerie. Dans les prochaines semaines, Pâtes Alpha débutera la construction à Saint-Cyprien d'une seconde usine où seront préparés les pâtés, tartes et tourtières qui seront distribués au Québec.

Francis Gagné continue de voir grand. Il vient d'acquérir la Boulangerie Lévesque à Amqui, dans la vallée de la Matapédia. L'homme d'affaires est conscient que pour maintenir la qualité de ses produits, il doit s’appuyer sur un réseau de distribution efficace. C'est dans cette optique qu'il s'est doté de véhicules lui permettant d'assurer la distribution rapide de ses produits.

La vision de Francis Gagné ne se limite pas à l'expansion de ses entreprises, il s'enorgueillit de la conception de ses produits faits sans agent chimique ni produit de conservation. Les convives ont même eu droit à la recette de ses fameuses tartes. Sortez vos papiers et crayons : farines non blanchies, fruits naturels à 100% et aucun agent de conservation. Pour le reste, rendez-vous à la Boulangerie Gagne-Pain.