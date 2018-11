Un nouveau siège social pour Soucy Industriel

L'entreprise louperivoise Soucy Industriel, dirigée par Frédérick Soucy, se dotera d'un véritable siège social digne de ce nom au printemps 2019 alors que plus de 2 M$ seront investis dans une nouvelle construction qui sera érigée là où se trouvent ses installations historiques de la rue Témiscouata.

«On y pense depuis longtemps, mais nous voulons bien faire les choses, à commencer par respecter notre propre capacité. On en gère des budgets et notre signature c'est de les respecter, on ne fera pas différent parce que celui-là c'est le nôtre. On doit encore l'épurer», lance Frédérick Soucy.

>> Aussi à lire : Soucy Industriel parmi les 500 entreprises à plus forte croissance au pays

Le dirigeant cible aussi différents facteurs notamment en lien avec les caractéristiques du terrain et sur lequel l'entreprise n'a pas ou peu de contrôle. À titre d'exemple, il cite la rétention des eaux alors que le futur bâtiment pourrait devoir être équipé d'un bassin de rétention. «Le réseau de la Ville est engorgé, mais pour nous, ç'a une incidence sur le cout sans avoir de valeur ajoutée.»

Le projet présenté devrait se réaliser en deux grandes phases. La première consiste à la démolition de l'ancienne fonderie et des espaces situées au nord des bureaux administratifs et de la construction de l'immeuble prévu pour héberger les services d'ingénierie, des ressources humaines et d'un espace projet. Les locaux administratifs situés au sud seront maintenus durant cette première phase.

«Ensuite on déménage dans nos nouveaux locaux, on démolit la partie au sud et on ajoute un espace locatif», précise le PDG. Ainsi, Soucy Industriel occupera environ 50 % du nouvel immeuble situé au 217 rue Témiscouata.

Au total, le bâtiment disposera d'une superficie de plus de 24 000 pieds carrés sur deux étages.

SOUCY INDUSTRIEL

Fondée il y a 87 ans Soucy Industriel est spécialisée dans l'usinage sur site, la mécanique de chantier, dans le reconditionnement, et dans les travaux dits de mécanosoudés. Elle emploie plus de 185 personnes actuellement.

En plus de ses activités situées sur la rue Témiscouata, Soucy Industriel est présent à Fermont depuis maintenant 10 ans.