Premier Tech reconnue meilleure entreprise innovante par Owens Corning

C’est en effet ce que le leader mondial des matériaux d'isolation, de toiture et matériaux composites Owens Corning a annoncé lors de son Annual Global Supplier Recognition Day, tenu à Toledo, Ohio le 26 septembre dernier, où Premier Tech s’est vu décerner le prix Innovative Supplier of the Year pour 2018.

Reçue par Premier Tech Chronos, cette distinction vient reconnaître l’apport de ses équipes d’ingénierie dans le développement d’un nouvel équipement d’emballage automatisé ultra-performant et flexible qui va permettre à Owens Corning d’améliorer sa performance globale et de faire face aux défis grandissants en matière de main d’œuvre.

Cette distinction est d’autant plus significative pour les passionnés de technologie qui constituent les équipes de Premier Tech puisqu’elle vient reconnaître qu’il est possible de réellement faire la différence pour ses clients en cherchant à toujours mieux comprendre leur réalité d’affaires et à renforcer la nature des relations bâties avec eux. Offrir des solutions tangibles pour toujours mieux aider ses clients à gagner, c’est avant tout ça, Premier Tech.

André Noreau, président du Groupe Équipements Industriels de Premier Tech, au sein duquel œuvrent les équipiers Premier Tech Chronos, se dit très fier de cette reconnaissance collective : « Cette réussite ne serait pas possible sans l’apport incroyable des membres de l’équipe Premier Tech Chronos, qui jouent chacun un rôle primordial dans nos succès et réalisations. C’est grâce à eux ainsi qu’à leur sens de la créativité, leur engagement et leur volonté de se dépasser que nous avons ainsi pu être reconnus. »

Le Groupe Équipements Industriels de Premier Tech est reconnu à l’échelle internationale pour ses solutions d’emballage novatrices à valeur ajoutée. Plus important fournisseur mondial de solutions avancées pour l’emballage flexible industriel, il est par surcroît le plus grand intégrateur robotique du monde de l’emballage en Amérique du Nord. Présent sur le marché depuis près de 30 ans, le Groupe Équipements Industriels offre la gamme la plus complète de systèmes d'emballage et de manutention sur le marché.

Le Groupe Équipements Industriels de Premier Tech, sous l’impulsion d’une équipe de plus de 1 700 personnes présentes dans 17 pays, demeure guidé par la passion d’innover ainsi que par un désir soutenu d’apporter des solutions d’avant-garde à ses différents clients, répartis dans quelque 60 pays.