Ouverture d’un restaurant McDonald’s à Saint-Jean-Port-Joli

Le franchisé McDonald’s Pierre Dubillard, a annoncé le 3 octobre, l’ouverture officielle de son tout nouveau restaurant à Saint-Jean-Port-Joli. Il s’agit du 5e restaurant pour M. Dubillard, qui est également propriétaire des restaurants McDonald’s à Rivière-du-Loup, à La Pocatière et dans le Témiscouata.

Stratégiquement situé dans une halte routière naturelle, au 701 route de l’Église, le restaurant est adjacent à une station-service Esso et a été aménagé pour offrir une atmosphère chaleureuse et accueillante, dans un décor au goût du jour. Intégrant les dernières technologies, l’établissement de 67 places assises est doté de bornes de commande digitales et offre également le service au comptoir, le service aux tables et la commande mobile. Le service au volant ultramoderne à deux voies permet de réduire le temps d’attente et de bonifier l’expérience-client.

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

En tant que partenaire de la collectivité de Saint-Jean-Port-Joli, Pierre Dubillard souhaite assurer son engagement auprès de la communauté qu’il dessert. C’est pourquoi le jeudi 4 octobre se déroulera une levée de fonds en faveur du Club Lions de la région. Toute la journée, pour chaque trio Big Mac vendu, 1 $ sera remis au Club.

M. Dubillard se réjouit de cette ouverture qui a contribué à créer 70 nouveaux postes dans la région. «Sachant que cette ouverture est très attendue, je suis particulièrement enthousiaste à l’idée d’accueillir la clientèle dans notre nouveau restaurant, a déclaré Pierre Dubillard. J’invite l’ensemble de la communauté à venir nous rendre visite dès aujourd’hui et à appuyer le Club des Lions!»