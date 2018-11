Amorcer le virage numérique des entreprises

Les services de formation continue des cégeps du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec Emploi-Québec, proposent aux entrepreneurs de la région d’amorcer le virage 4.0 de leur entreprise en participant à une conférence offerte par un expert du domaine et à une activité diagnostique de leur entreprise.

La conférence et l’activité diagnostique seront offertes par Jean-François Brebion du groupe COGI-T sur le territoire de plusieurs MRC de la région, dont à Rivière-du-Loup le 30 octobre de 8 h 30 à 15 h au Cégep de Rivière-du-Loup. Au programme, une conférence en avant-midi et un atelier diagnostique en après-midi. L’inscription et le diner sont gratuits. La préinscription essentielle peut se faire en ligne à l’adresse bit.ly/virage40.

Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, les problématiques des entreprises qui n’ont pas encore entrepris leur virage numérique vont s’amplifier. Le domaine de la production industrielle, le système de gestion administrative et de développement des affaires, ainsi que le secteur de la sécurisation des données sont touchés par la transformation numérique. Il faut donc revoir différentes pratiques enracinées dans les approches traditionnelles.

Dans ce contexte, l’actualisation des compétences numériques des entreprises constitue un enjeu majeur. Emploi-Québec et les services de formation continue des cégeps du Bas-Saint-Laurent proposent aux entreprises un projet en deux volets : un volet sensibilisation et un volet diagnostic numérique. La conférence a comme objectif de sensibiliser les intervenants aux enjeux liés au virage numérique et, surtout, aux conséquences de l’inertie face à cette réalité. Chacun des participants remplira sur place un questionnaire lui permettant d’identifier les besoins de son organisation liés aux nouveaux enjeux numériques et de cibler ses priorités en matière de développement de compétences numériques. Par la suite, les cégeps proposeront une série de formations permettant de répondre adéquatement aux besoins prédominants des entreprises de leur MRC.