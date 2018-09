Un rendez-vous d’innovation pour les entreprises en novembre

Le deuxième Rendez-vous de l’innovation de l’Est-du-Québec aura lieu le 15 novembre prochain à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Le Réseau des villes innovantes de la région souhaite ainsi inciter les dirigeants et travailleurs à implanter de nouvelles technologies dans leurs entreprises et faire connaitre le support à l’innovation disponible dans l’Est-du-Québec.

«L’innovation est d’une extrême importance dans nos entreprise. La mondialisation s’impose et la région a décidé de se prendre en main (…) Le Rendez-vous et le réseau permettent d’échanger nos savoirs et de s’inspirer des meilleurs pratiques pour développer nos entreprises», souligne la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

Les participants pourront compter sur des conférences offertes par Desjardins, Premier Tech, Servlinks Communication, Solutions Novika, Groupe Lead management, Créations Verbois, Graphie 222, InovaWeld, Bell Canada, PB Dimension RH et le Living lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup. Les thèmes retenus portent notamment sur l’impression 3D, l’internet des objets, l’industrie, le commerce et les services 4.0, l’économie circulaire, la résolution de problèmes en innovation collaborative et en recrutement de main-d’œuvre.

«L’industrie 4.0 s’applique dans plusieurs secteurs. Par exemple, cela peut permettre aux compagnies de transport de suivre en temps réel leurs véhicules et d’obtenir directement leurs données par l’entremise d’Internet (…) L’innovation est implantée dans une entreprise pour la rendre plus performante. On utilise le numérique pour que toutes les fonctions et les appareils puissent se parler entre eux et limiter les interventions humaines. Nous n’avons pas le choix de nous tourner vers ça», explique Denis Goulet, directeur du Service du développement économique de la Ville de Rivière-du-Loup.

L’évènement prévu en novembre prochain est avant tout une vitrine pour la recherche appliquée qui se fait déjà sur le territoire. Michael Schmouth du Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec souligne que ce regroupement volontaire témoigne de la volonté de mettre en commun les efforts en innovation dans la région.

Un Fonds régional d’innovation, géré par la Société de promotion économique de Rimouski est désormais opérationnel et dispose de 1M$ sur trois ans. Les demandes doivent être soumises auprès des villes membres du Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec. Il regroupe les villes de La Pocatière, Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac, Rimouski, Mont-Joli, Matane, Amqui, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé et Carleton-sur-Mer.