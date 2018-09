Une première acquisition dans le domaine numérique pour Premier Tech

Premier Tech est heureuse d’annoncer une première acquisition dans le domaine numérique, soit celle de l’entreprise Manevco Management Inc., située à Bromont, au Québec.

Active dans la province mais aussi aux États-Unis ainsi qu’en Europe, en Afrique du Nord et en Asie, Manevco est une firme spécialisée depuis plus de 10 ans dans la conception et l’implantation de solutions connectées de type Industrial Internet of Things (IIoT) par l’entremise de la mise en place de systèmes Manufacturing Execution System (MES). Utilisés pour suivre et documenter en temps réel la transformation en usine des matières premières en produits finis, les systèmes MES permettent entre autres d’améliorer la productivité, d’optimiser l’utilisation de la capacité manufacturière et de réduire les inventaires et rejets.

Premier Tech et Manevco partagent une vision commune : donner vie à des solutions durables et transformatrices pour toujours mieux aider leurs clients à gagner. Tout en soutenant sa croissance accélérée, cette acquisition permettra à Premier Tech de créer de toutes nouvelles offres commerciales et expériences pour ses clients à l’aide de solutions intelligentes, connectées et intégrées. Ce sont près de vingt-cinq personnes qui apporteront leur savoir-faire et leur expérience à l’Équipe Premier Tech, présente sur cinq continents.

«Notre planification stratégique sur l’horizon 2023 a identifié les aspects numériques comme étant au cœur du futur de Premier Tech, et cette acquisition se veut un élément fort des actions et stratégies qui nous permettront d’atteindre nos objectifs en la matière. L’acquisition de Manevco vient s’ajouter à la création récente de notre Unité d’Affaires Premier Tech Digital et agira comme un moteur de la transformation numérique de nos offres et produits dans nos divers métiers et segments de marchés», souligne Jean Bélanger, président et chef de l’exploitation de Premier Tech.