Le Défi des entreprises couronné de succès à Pohénégamook

C’est le samedi 8 septembre dernier qu’a eu lieu la 3e édition du tournoi de golf des gens d’affaires : Le Défi des entreprises. L’évènement s’est déroulé au Club de Golf du Transcontinental.

Ce tournoi participatif a réuni plus d’une soixantaine de golfeurs issus de différents milieux et entreprises de la région du Témiscouata et d’ailleurs au KRTB. C’était également une première occasion pour le Club de Golf du Transcontinental de travailler en collaboration avec la Chambre de commerce du Témiscouata et la Corporation de développement économique du Transcontinental (CODET).

Le tournoi a été présenté en formule Mulligan, soit en deux rondes de 9 trous regroupant des équipes de 4 golfeurs. Au final on retrouvait une triple égalité à -12 pour les équipes de Yves Black, nouvellement directeur de l’usine Optimach et Flexlite à Témiscouata-sur-le-Lac, celle de Yves Boutin de Construction Unik de Saint-Marc-du-Lac-Long et de Dany Patry de l’Érablière Sirop d’or de Saint-Athanase.

«Il s’agit beaucoup plus d’une occasion de se réunir, de collaborer et de réseauter entre les entrepreneurs de la région à ce moment-ci de l’année. Certains golfeurs arrivent avec un esprit de compétition, mais le but premier est d’avoir du plaisir à travailler en équipe et jouer pour l’honneur», a mentionné Sébastien Ouellet, agent de développement à la CODET.

Le Club de Golf du Transcontinental invite les golfeurs à son prochain tournoi qui aura lieu le dimanche 7 octobre, question de finir la saison de golf en beauté.