La grande rentrée du CDE de Rivière-du-Loup

C'était jour de rentrée pour le Centre des dirigeants d'entreprise de la région de Rivière-du-Loup le jeudi 6 septembre. Pour l'occasion, le CDE tenait son assemblée générale annuelle en préambule à la Grande rentrée entrepreneuriale qui avait lieu l'Auberge de la Pointe.

À l'ordre du jour, la présentation des états financiers du 30 juin 2018 a permis de tracer un bilan de santé positif de l'organisme. L'AGA a aussi permis de remercier François Dubé et Jimmy Lévesque, deux membres sortants, pour leur implication et d'accueillir Magda Ouellet de Signé M et Donald Savard de Raymond Chabot Grant Thornton.

Les activités phares du CDE, avec notamment les fameux diners mensuels où un entrepreneur vient partager son histoire et ses réussites, sont de retour cette année. À ce propos, la composition du Conseil d'administration 2018-2019 aura lieu lors du premier diner mensuel prévu en octobre.

Le CDE de la région de Rivière-du-Loup existe depuis 1991 et regroupe plusieurs hommes et femmes d’affaires, propriétaires ou non d’entreprises, provenant de tous les secteurs de l’économie. Ce réseau apolitique et sans but lucratif anime le milieu des affaires de la MRC de Rivière-du-Loup, fait la promotion de l’entrepreneuriat et de la relève en entreprise.