Conflit chez Bérubé GM, signature d'entente mercredi

Après plus de deux ans, le conflit qui oppose Bérubé GM de Rivière-du-Loup et dix employés représentés par la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) est, de l'aveu même des deux parties, pratiquement terminé.

Jeudi dernier, les syndiqués réunis à l'Hotel Lévesque ont entériné à 100 % l'entente de principe conclue entre l'employeur et le syndicat. Ils signeront le texte final le mercredi 29 aout.

Le lockout perdure depuis 25 mois. «Cette fois ça va se concrétiser», promet le conseiller à la vie syndicale et à la syndicalisation de la CSD, Gilles Prud’homme. Parlant de malentendu quand à l'entente avortée en mai dernier, il se réjouit de l'entente qui prévoit le retour au travail des dix employés et plus de gains sur l'échelle salariale.

«Nous conservons le fonds de pension, il n'y aura aucune coupure. De plus, les employés de plus de 30 ans d'ancienneté auront droit à une sixième semaine de vacances», ajoute le conseiller.

Quant à la durée du conflit, Gilles Prud'homme s'est montré prudent. «C'est parti d'un malentendu. Si [l'employeur] avait bien expliqué les choses, et s'il avait été plus patient, on n’en aurait pas été là.»

BÉRUBÉ GM

Chez le concessionnaire automobile, Bérubé GM, on se réjouit du vote des syndiqués. «Cette fois-là est la bonne. C'est le temps que ça se règle», a laissé tomber Patrick Bérubé. Ce dernier a qualifié les négociations d'ardues, ajoutant qu'il préférait se concentrer sur la réintégration des employés prévue le mardi 4 septembre.