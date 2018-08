Sélection du pôle régional d'innovation du Bas-Saint-Laurent

Dans le cadre de l'appel de projets pour la création de pôles régionaux d'innovation au Québec, l'initiative présentée par le Réseau des villes innovantes de l'Est-du-Québec en collaboration avec le gestionnaire du pôle, Développement économique La Pocatière, a été sélectionnée dans la région du Bas‑Saint‑Laurent.

Le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, Stéphane Billette, le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, et le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, en ont fait l'annonce le 16 aout.

«Le projet annoncé aujourd'hui permettra d'accroître la synergie entre les acteurs des milieux entrepreneurial et de l'innovation de la région et de répondre aux besoins de nos entrepreneurs. C'est une initiative prometteuse pour l'économie du Bas-Saint-Laurent que notre gouvernement soutient aujourd'hui», a commenté Jean D'Amour.

Le comité de sélection indépendant a procédé à l'évaluation de chacune des demandes reçues en s'assurant que les critères d'admissibilité étaient respectés et qu'il y avait concertation dans le milieu. Ce comité était composé de représentants du gouvernement, de l'écosystème entrepreneurial ainsi que des domaines de l'innovation industrielle, du développement économique régional et des finances.

«Par la création de pôles régionaux d'innovation à travers le Québec, notre gouvernement entend regrouper sous un même toit l'ensemble des forces entrepreneuriales de chacune des régions et créer ainsi les conditions favorables au succès des entrepreneurs québécois et à la pérennité de leur entreprise», a précisé le ministre Stéphane Billette.

Les pôles régionaux d'innovation constitueront des lieux de convergence favorisant l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation. Ils auront pour objectif de stimuler la collaboration et la concertation entre les différents acteurs socio-économiques. En tout, le gouvernement du Québec investira plus de 32 millions de dollars pour soutenir la création et la mise en œuvre de 18 pôles régionaux d'innovation au Québec et d'un réseau national.

Les pôles régionaux d'innovation permettront d'orienter les entrepreneurs actuels, ou en devenir, vers des services d'accompagnement spécialisés ou encore de les aider à saisir des occasions d'affaires, de concert avec les partenaires régionaux existants. Le mandat de constitution du réseau national de pôles régionaux d'innovation a été confié au DigiHub de Shawinigan.

Doté d'une enveloppe de plus de 345 millions de dollars, le Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022 – Oser entreprendre vise l'atteinte, d'ici 2022, de deux cibles par l'entremise de ses 34 mesures :