Gala de l’Entreprise 2018 du Témiscouata : nos ressources à l’honneur

La SADC de Témiscouata et la MRC de Témiscouata invitent les gens intéressés à assister à la prestigieuse soirée du Gala de l’Entreprise du Témiscouata à réserver leur place dès maintenant. L’activité se déroulera à l’École secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac, le 27 octobre 2018.

Depuis maintenant vingt-sept ans, le Gala de l’Entreprise du Témiscouata souligne le dynamisme économique du milieu des affaires. «La thématique retenue par le comité organisateur : nos ressources à l’honneur, se veut un hommage à la fois à nos ressources et à nos entrepreneurs qui, de par leur passion, leur vision et leur leadership, sont des éléments de réussite essentiels pour nos entreprises» explique Vallier Daigle, président de la SADC.

«La MRC est fière de s’associer à la SADC pour présenter cet évènement très attendu» mentionne pour sa part Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. «En plus de mettre en lumière des personnes et des entreprises pour leur contribution au développement ainsi qu’au rayonnement de la région, nous avons l’occasion de nous rassembler pour célébrer tous ces succès qui font notre fierté» ajoute-t-elle.

Tout en poursuivant la tradition, le comité organisateur propose un tout nouveau déroulement. Après une entrée remarquée sur le tapis vert et le coquetel de bienvenue, les convives seront invités à passer à l’auditorium pour la partie gala. La remise de prix sera animée par la pétillante et sympathique Pascale Robitaille, animatrice et journaliste culturelle à TVA. Par la suite, un buffet gastronomique sera servi dans le grand hall de l’école. La soirée se poursuivra en musique dans une ambiance chaleureuse avec l’excellent duo musical «Rockin’ Blues».

Les places étant limitées, le comité vous invite à réserver votre billet en ligne à l’adresse : http://sadctemiscouata.com/gala-de-l-entreprise ou directement: https://www.eventbrite.ca/e/billets-gala-de-lentreprise-du-temiscouata-2018-47930487378. Pour toute information, communiquez avec Dana Boulanger à la SADC de Témiscouata au 418 899-0808 poste 115.