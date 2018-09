L’Hôtel 1212 sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Le principal établissement hôtelier du Témiscouata, l’Hôtel 1212 de Dégelis s’est mis sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Un avis d’intention en ce sens a été donné le 1er aout dernier par le groupe Mallette syndics et gestionnaires inc.

Jean-Marie Castonguay, propriétaire, a commenté à Info Dimanche cette situation difficile. «On est là pour continuer, d’ailleurs les opérations continuent normalement. Nous tentons de trouver une solution», a mentionné M. Castonguay.

En vertu de cet avis, aucun créancier n’a de recours contre la débitrice ou contre ses biens, ni ne peut intenter ou continuer une action, exécution ou autre procédure pour le recouvrement de sa réclamation.

Une liste des créanciers ayant des réclamations de plus de 250 $ accompagne l’avis. Le total de ces réclamations s’élève à 2 260 634 $. Lors du dépôt de la proposition envisagée, un autre avis sera envoyé aux créanciers.