Ouverture de la boutique de la Distillerie Fils du Roy à Saint-Arsène

Le maire de Saint-Arsène, Mario Lebel, procèdera à l’annonce d’une importante aide financière octroyée par la Municipalité de Saint-Arsène auprès de la Distillerie Fils du Roy Qc Inc. afin de lui permettre de construire de nouveaux locaux à Saint-Arsène. Le montant sera dévoilé le 10 aout lors de l’ouverture de la boutique au 115, rue de l’Église, dans une formule 5 à 7.

Cette entreprise en pleine expansion débutera dès l’automne, la construction de nouveaux locaux à Saint-Arsène. Ce nouveau bâtiment abritera les installations de fabrication de la distillerie, un salon de dégustation ainsi qu’un comptoir de vente de produits. En plus de cet ajout majeur pour le tourisme à Saint-Arsène, la Distillerie prévoit de cultiver ses propres aromates sur son terrain et proposera des visites touristiques de ses installations dès l’été 2019.

À noter que la Distillerie fils du Roy Qc Inc. produit et distribue des alcools distillés et embouteillés à Saint-Arsène qui sont reconnus dans le milieu. Les produits de la Distillerie Fils du Roy ont remporté les honneurs au San Francisco World SPIRITS Competition 2018 avec une mention double médaille d’or pour le gin Thuya dans la catégorie London Gin. Seulement trois produits sur les 2 469 produits proposés ont obtenu cette distinction en 2018. La distillerie distille aussi une vodka, une absinthe et depuis peu le seul pastis 100% Québécois.