Parc éolien Nicolas-Rioux : des revenus de 6,8 M$ versés aux communautés

Après seulement six mois d’opération, le parc éolien Nicolas-Riou a permis de générer 6,8 M$ de revenus. Cet argent sera réinjecté dans les communautés partenaires, une manne inattendue qui n'a pas manqué de réjouir les élus, le 18 juillet.

Cette somme sera divisée entre les 10 actionnaires de ce parc éolien communautaire, soit 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, la Première Nation Malécite de Viger et le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent pour injecter dans divers projets de développement.

«Le parc éolien s’est comporté au-delà de nos espérances et de nos prévisions (...) La production est plus importante lors de vents de 30 km/h en hiver parce que le vent est plus dense, et notre mois de juin a été très venteux», explique Michel Lagacé, président de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent.

Les prévisions pour le parc éolien Nicolas-Rioux faisaient état de 5,2 M$ à 5,5 M$ de bénéfices pour l’année 2018. En seulement six mois, ce sont 6,8 M$ qui sont retournés à la communauté. D’autres versements sont d’ailleurs à prévoir pour les six prochains mois.

Les dix actionnaires se sépareront donc 600 000$ chacun, pour un total de 6 M$. Les 808 000$ restants sont mis en réserve par la Régie de l’énergie du Bas-Saint-Laurent. «Ils feront soit l’objet d’un nouveau versement dans quelques semaines, ou demeurera dans nos coffres pour aplanir les versements dans les années à suivre», précise Michel Lagacé.

Les revenus versés aux MRC seront redistribués aux municipalités au prorata selon leur richesse foncière avec un pourcentage établi. Par exemple, la Municipalité de Saint-Cyprien, dans la MRC de Rivière-du-Loup, devrait recevoir un montant d’environ 20 000 $. Il pourrait servir à défrayer une partie des couts de la construction du nouveau terrain de soccer et de baseball pour améliorer les services à la jeunesse.

La préfet de la MRC de Témiscouata, Guylaine Sirois, abonde dans le même sens. Dans la région de Témiscouata, les montants seront redistribués aux 19 municipalités. «C’est de l’argent additionnel qui peut permettre d’accélérer certains projets de développement, de consolider certaines entreprises ou de rehausser des services. Tout est possible», ajoute Mme Sirois.

Pour la MRC des Basques, le préfet Bertin Denis souligne que ces revenus seront versés directement aux municipalités du territoire. «Chaque municipalité a sa façon de faire. L’intégralité du 600 000$ sera versé aux municipalités (…) Le parc éolien produit plus que les prévisions alors on ne peut qu’espérer le meilleur», ajoute-t-il. Des redevances additionnelles liées au nombre d’éoliennes et à la quantité d’électricité produite, représentant 500 000$, sont attendues dans la MRC des Basques puisque une grande majorité du parc est installé sur son territoire. Ce montant s’ajoute au 600 000$ annoncé le 18 juillet.

Le parc éolien Nicolas-Rioux est le plus grand parc éolien communautaire à partenariat égalitaire au Canada. Il totalise 224,25 MW de puissance et compte 65 éoliennes. Il est détenu à 50% par EDF EN Canada, 33% par la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent et à 17% par la Régie intermunicipale de l’énergie de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.