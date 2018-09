Premier Tech réalise une acquisition en sol québécois

Premier Tech est heureuse d’annoncer qu’elle poursuit sa croissance avec une huitième acquisition, mais la première au Québec, réalisée en moins d’un an et demi. Il s’agit de la firme d’ingénierie Automation Machine Design (AMD Inc.), située à Saint-Hubert, qui se spécialise dans la conception et la fabrication d’équipements industriels automatisés et robotisés depuis 25 ans.

Premier Tech et AMD Inc. partagent une vision commune : donner vie à des solutions durables et transformatrices pour toujours mieux aider leurs clients à gagner. C’est ainsi que cette acquisition permettra au Groupe Équipements Industriels de soutenir sa croissance accélérée et d’augmenter ses capacités d’ingénierie en automatisation et en fabrication, grâce à l’expertise de l’équipe AMD. Ce sont donc près d’une cinquantaine de personnes qui apporteront tout leur savoir-faire et leur expérience à l’Équipe Premier Tech, présente sur cinq continents.

«Notre Groupe Équipements Industriels connaît depuis sa création en 1990 une croissance soutenue et continue. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles compétences stratégiques et plateformes technologiques qui nous permettront d’augmenter notre capacité de production, et, ainsi, d’offrir à nos clients des offres commerciales qui s’inscrivent parfaitement dans leur réalité», souligne Jean Bélanger, président et chef de l’exploitation de Premier Tech.