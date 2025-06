Réorganisation des services d’obstétrique à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac pour la période estivale

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent fait actuellement face à un manque de personnel infirmer à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Afin de maintenir l’accès à des services obstétricaux sécuritaires et de qualité, une réorganisation temporaire de nos activités est nécessaire pour la période estivale.

Ainsi, le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce une rupture en obstétrique du 20 juin 16h00 au 8

septembre 8h00. Durant cette période, les futures mères auront en tout temps accès à un transfert vers Rivière-du-Loup et à du personnel qui pourra les accueillir et leur offrir des services sécuritaires et efficaces.

Les patientes concernées ont toutes été avisées. Au besoin, leurs frais d’hébergement, de déplacement et de repas seront remboursés selon les modalités prévues. En moyenne, une soixantaine d’accouchements ont lieu à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac chaque année.