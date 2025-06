Un sondage pour connaître les lieux coups de cœur dans la MRC des Basques

Du 9 juin au 30 septembre, la MRC des Basques sonde les citoyennes et citoyens ainsi que les personnes de passage dans la région afin de connaître quels sont les lieux sur le territoire qui les animent.

Quels sont les lieux importants et les endroits coup de cœur dans Les Basques? C’est ce que la MRC souhaite connaître à partir de son sondage intitulé «Ces lieux qui nous tiennent à cœur», nouvellement mis en ligne sur le site web de la MRC.

Les réponses nourriront les différents projets en cours tels que le renouvellement de la politique culturelle et de patrimoine, le schéma d’aménagement et les consultations stratégiques municipales.

De plus, l’analyse des réponses reçues permettra d’orienter les plans d’action de l’Entente de développement culturel et le programme d’aide à la restauration patrimoniale. Qu’il s’agisse d’un bâtiment riche en histoire et en architecture, d’une aire de pique-nique que l’on fréquente sur l’heure du dîner, d’un belvédère avec une vue époustouflante sur le fleuve, d’une ruine mystérieuse dans le paysage, d’une immense grange abandonnée que l’on affectionne ou encore d’une salle communautaire fraîchement rénovée, la MRC souhaite entendre la population.

Des affiches avec code QR seront installées au cours de l’été dans différents lieux fréquentés par la clientèle touristique et les citoyens et citoyennes de la région.