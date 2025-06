Pas de funérailles nationales pour Victor-Lévy Beaulieu

Quelques jours après l’annonce du décès du prolifique écrivain Victor-Lévy Beaulieu, ses deux filles Mélanie et Julie Beaulieu ont dénoncé dans une lettre ouverte envoyée aux médias que Québec ait refusé des funérailles nationales à l’artiste pistolois.

Depuis le 9 juin, les hommages affluent de toutes parts afin de souligne l’apport de VLB à la culture québécoise. Ses romans, essais, journaux, poésies, pièces de théâtre et téléromans ont été marquants au Bas-Saint-Laurent, mais aussi dans toute la francophonie.

«À une autre époque, nous n’aurions pas eu besoin de parler de ‘’FUNÉRAILLES NATIONALES’’ dans une lettre ouverte. Pour une figure aussi centrale de la culture d’une nation, cela irait de soi. Chacun aurait eu conséquemment la chance de pouvoir lui dire un dernier adieu.

Notre père avait l’ambition de faire comprendre à quel point les mots comptent dans une société où la littérature occupait une place secondaire pour nos gouvernements.

Ce n’est pas pour rien que, toute sa vie, du haut de la souveraineté de son écriture, notre père a espéré qu’un pays nous advienne enfin. Il entendait dire cette beauté que tout individu a le droit d’ajouter au monde.

Où en sommes-nous ? «Je vois de la lumière noire», disait Victor Hugo», écrivent ses filles Mélanie et Julie Beaulieu dans la lettre qu’elles cosignent, en date du 12 juin.

Le cabinet du premier ministre a réagi par courriel et il dit comprendre la déception exprimée par la famille de Victor-Lévy Beaulieu. «Dans ce contexte, nous avons échangé avec ses proches, et le gouvernement souhaite honorer sa mémoire de façon digne et respectueuse. Il a été proposé que le drapeau du Québec soit mis en berne sur la tour centrale de l’Assemblée nationale le jour des funérailles […] Victor-Lévy Beaulieu laissera assurément une trace profonde et indélébile dans notre paysage culturel.» Le gouvernement du Québec a exprimé ses plus sincères condoléances.

La contribution de Victor-Lévy Beaulieu au milieu culturel québécois a été reconnue par une multitude de prix et de reconnaissances, dont le Prix du Gouverneur général, trois prix Gémeaux, le prix Athanase-David et le prix Gilles-Corbeil. Il a également été nommé compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec.