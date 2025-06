Le député Maxime Blanchette-Joncas rend un vibrant hommage à Victor-Lévy Beaulieu

Le député de Rimouski–La Matapédia, incluant La Mitis, Les Basques et la Neigette, Maxime Blanchette-Joncas, a pris la parole le 10 juin à la Chambre des communes pour rendre un vibrant hommage au grand écrivain et éditeur pistolois Victor-Lévy Beaulieu.

Défenseur passionné de l’indépendance du Québec, il laisse derrière lui une œuvre monumentale et un héritage littéraire inégalé. Sa plume libre, engagée et profondément québécoise a marqué plusieurs générations. Par son amour du joual et sa manière unique de donner une voix à l’âme du peuple québécois, il a su créer une littérature profondément enracinée dans notre culture.

Sa disparition constitue une perte immense, non seulement pour notre région, mais pour toute la littérature québécoise.

Voici la transcription écrite de la déclaration du député Blanchette-Joncas devant la Chambre des communes :

«Pour saluer Victor-Lévy Beaulieu. Le Bas-du-Fleuve et la littérature québécoise viennent de perdre l’un de ses plus spectaculaires, audacieux et prolifiques représentants.

Victor-Lévy Beaulieu nous a quittés à l’âge de 79 ans. Il s’envole avec, sous les bras, ses pièces, ses essais et ses romans. VLB, l’éditeur, le romancier et l’essayiste, VLB, l’indigné, l’insoumis, l’indépendantiste et l’amoureux de son coin de pays. Il y avait Félix et son île, Vigneault et Natashquan et il y avait Victor-Lévy Beaulieu et Trois-Pistoles.

Malgré son immense œuvre, c’est surtout le créateur de Race de monde, de l’Héritage et de Bouscotte qui a marqué les Québécois. Pendant des années, nous étions des millions devant notre petit écran à regarder ses histoires et à partager les drames et les jurons de personnages plus grands que nature.

Gumbitch, ostie toasté des deux bords, ont intégré le langage coloré des Québécois.

Victor-Lévy Beaulieu était un géant.

À sa famille et ses proches, nos plus sincères condoléances».