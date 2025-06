Feux de forêt : la qualité de l’air est compromise au KRTB 

La fumée provenant des feux de forêt dans les Prairies canadiennes entraine une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite, ce vendredi 6 juin, au Bas-Saint-Laurent.

L’indice de qualité de l’air est jugé «mauvais» pour les secteurs de Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et Pohénégamook, par exemple, mais aucun secteur du Bas-Saint-Laurent n’est épargné. Environnement Canada a d’ailleurs émis un bulletin spécial à ce sujet.

L’organisation nationale prévoit une «fumée généralisée» sur l’ensemble du territoire québécois, vendredi. La mauvaise qualité de l’air devrait être observée tout au long de la journée, mais elle devrait s’améliorer en début de soirée et au cours de la fin de semaine.

Le site d’analyse du ministère de l’Environnement confirme également une mauvaise qualité de l’air dans l’Est-du-Québec, grâce à des données récoltées à la station régionale de surveillance d’Auclair, la seule à l’est de Québec.

«La population en général ne devrait pas ressentir d'effets significatifs sur sa santé. Cependant, les personnes les plus vulnérables, comme les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de problèmes respiratoires ou cardiaques, pourraient être affectées. Pour cette raison, il leur est recommandé de diminuer leurs activités physiques à l'extérieur», soutient le ministère.

Environnement Canada confirme également que la population pourrait ressentir des symptômes légers et courants comme une irritation des yeux, du nez et de la gorge, ou plus graves, mais moins fréquents, comme des douleurs à la poitrine ou une toux sévère.

Il est recommandé de garder les fenêtres et les portes fermées autant que possible. En cas de chaleur extrême et de mauvaise qualité de l’air, la priorité est de rester au frais.