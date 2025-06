Une plaque d’égout pluvial dérobée sur la rue Montclam à Rivière-du-Loup

Une plaque d’égout pluvial sur la rue Montcalm a été retirée le jeudi 5 juin dans la soirée. Alertée sur l’incident, la ville de Rivière-du-Loup a pris des mesures pour corriger la situation. Le lendemain le 6 juin le couvercle d'égout a pu être remis en place dès le matin.

Selon le directeur des communications Pascal Tremblay ce n’est pas la première fois que cela se produit.

«À l’approche de la période estivale, ce genre d’incident se produit très souvent, la bouche d’égout est souvent déplacée non loin. En fonction de la forme, il est plus ou moins facile de reboucher le trou. Si c’est un égout pluvial rectangulaire, on les retrouve souvent dans le trou tandis que dans les entrées rondes le couvercle ne peut pas tomber».

Pour le moment, le ou les auteurs de ce méfait restent inconnus.