Ça roule pour LÙZ avec Bérubé GM

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles et ses bénévoles et partenaires annoncent la participation de Bérubé GM avec une contribution majeure de 50 000 $ au projet LÙZ.

LÙZ c’est un projet d’importance visant la mise en place d’un spectacle multimédia immersif qui rassemblera projections lumineuses, musique, légendes et histoire de Trois-Pistoles dans un lieu unique qu’est l’église Notre-Dame-des-Neiges des Trois-Pistoles. À son lancement prévu à l’été 2027, ce spectacle en résidence permanente, se veut être un nouveau produit d’appel touristique incontournable pour la région du Bas Saint-Laurent.

L'entreprise Bérubé GM souligne que le bien-être de sa communauté se trouve au coeur de ses valeurs, c’est pourquoi elle s’implique dans un projet qui entend faire rayonner Trois-Pistoles et ses attraits touristiques. «Nous somme très fier d’encourager un projet innovateur pour la région et qui participera au développement économique et touristique de Trois-Pistoles», déclare le président et directeur de Bérubé GM, Patrick Bérubé.

La campagne majeure de financement se poursuit jusqu’à la fin de l’année 2026 auprès d’entreprises, institutions et programmes de différents envergures. Pour toutes informations ou pour tout savoir sur la façon d’y contribuer, rendez-vous sur le site : www.projeteglise3p.com