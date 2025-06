Fusion Notre-Dame-des-Neiges–Trois-Pistoles : deux soirées de consultation annoncées

«Dans un monde où on est enseveli d’information et où la ligne est de plus en plus mince entre le vrai et le faux, comment peut-on mieux former nos jeunes pour qu’ils soient capables de faire des choix judicieux?» C’est la question à laquelle les membres de plus d’une dizaine de syndicats de partout au Québec tentent de répondre, en participant au ...