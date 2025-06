La Ville de Rivière-du-Loup attribue ses prix Perce-neige 2025

La Ville de Rivière-du-Loup a souligné mercredi soir la semaine québécoise des personnes handicapées en remettant, pour une 16e année, ses prix Perce-neige. Ces récompenses honorent des citoyens, entreprises et organismes qui, par leur contribution exceptionnelle, favorisent l’intégration professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap.

La reconnaissance s’inscrit dans le plan d’action municipal visant l’exercice des droits des personnes handicapées. L’évaluation des candidatures s’appuie sur la détermination ou les efforts déployés, sur les résultats obtenus en comparaison des interventions généralement réalisées et sur l’impact des actions quant aux changements d’attitudes ou de préjugés dans notre communauté. En tout, cinq prix Perce-neige ont été remis.

Les récipiendaires sont : dans la catégorie Intégration socioprofessionnelle, volet employeur, la Brûlerie Ange et Démon, dans la catégorie Intégration socioprofessionnelle, volet employé, Johanne Violette, en Implication sociale, volet organisme, La Bouffée d’air du KRTB, en Implication sociale, volet citoyen engagé, Benjamin Beaulieu, et en Implication sociale, volet Parents-Soutien, Claude Beaulieu.

BRÛLERIE ANGE ET DÉMON

«Les propriétaires de la Brûlerie Ange et Démon se dévouent activement auprès de plusieurs clientèles vulnérables. Depuis quelque temps, ils offrent la possibilité à des personnes handicapées de développer leurs compétences socioprofessionnelles en les intégrant bénévolement au sein de leur entreprise. Avec bienveillance, les propriétaires les accompagnent dans leur apprentissage et s’adaptent à leurs besoins, afin de leur permettre de vivre une expérience positive et valorisante en milieu de travail. Les propriétaires se démarquent par leur grande générosité, mais surtout par leur ouverture face à la diversité et leur regard sans jugement», a souligné le comité.

JOHANNE VIOLETTE

«Depuis 25 ans, madame Violette occupe les fonctions de couturière au sein de l’entreprise Services industriels RC inc. Toujours heureuse d’aller travailler, elle adore cuisiner et partager des recettes, au plus grand plaisir de ses collègues. Grâce à sa ténacité et à sa persévérance, madame Violette a pu réaliser son rêve en 2024, soit celui de devenir propriétaire d’une résidence. Malgré les périodes de stress et certaines inquiétudes, elle a fait preuve d’un grand sens des responsabilités et de beaucoup d’autonomie. Avec assiduité, elle a pu développer les compétences qui l’ont menée à ce succès personnel», ajoute la Ville de Rivière-du-Loup.

LA BOUFFÉE D’AIR DU KRTB

«La Bouffée d’air du KRTB est un organisme communautaire qui soutient de plusieurs façons des personnes vivant avec des difficultés en santé mentale. Dernièrement, l’organisme a procédé à l’adaptation de son rez-de-chaussée pour accueillir une clientèle à mobilité réduite. Plusieurs modifications ont dû être réalisées pour rendre le bâtiment accessible. Connaissant les enjeux de financement actuel pour les organismes communautaires, il importe de souligner cette attention particulière portée aux personnes handicapées. Avec ces nouveaux aménagements, il sera maintenant possible pour les personnes présentant des problèmes de mobilité d’avoir accès au soutien et aux services de l’organisme.»

BENJAMIN BEAULIEU

«Si vous fréquentez différentes activités à Rivière-du-Loup, il est presque impossible que vous n’ayez jamais croisé Benjamin Beaulieu en pleine implication bénévole. Benjamin brille au sein de la communauté en s’impliquant auprès de plusieurs organismes. Bénévole pour le Groupe scout, les Jeux du Québec, la marche aux flambeaux et plus encore, il est toujours prêt à aider un ami à l’école ou un voisin dans ses corvées. Débrouillard et généreux, il aime faire le bien autour de lui. Par sa bonne volonté et son savoir-faire, Benjamin démontre au quotidien comment les personnes vivant avec un handicap peuvent contribuer au rayonnement de la communauté», a souligné la Ville de Rivière-du-Loup.

CLAUDE BEAULIEU

«Grand-père de Benjamin, Claude Beaulieu est assurément une personne d’exception. Tout comme Benjamin, vous pouvez le croiser dans différents événements, toujours prêt à aider. Monsieur Beaulieu a transmis sa passion pour l’implication bénévole à Benjamin. Depuis des années, il s’investit dans diverses causes qui permettent à Benjamin de créer des liens, de développer des compétences et de se sentir valorisé. En plus de ses responsabilités envers Benjamin, il est le premier à s’engager dans des initiatives pour favoriser l’intégration sociale des personnes handicapées. Monsieur Beaulieu prend non seulement soin de son petit-fils, mais se dévoue également pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées en général.»