300 000 $ investis localement pour soutenir les aînés du Bas-Saint-Laurent

Au nom de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, la députée Amélie Dionne annonce l’octroi d’une aide financière totalisant 303 705 $ pour la réalisation de projets dans la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata, incluant Les Basques.

Ce soutien est accordé dans le cadre des programmes Québec ami des aînés et Municipalité amie des aînés. Cette somme est attribuée à la communauté pour soutenir divers projets envers les aînés grâce à la contribution financière de certains organismes.

L’École de musique Alain Caron, bien implantée dans la région de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques, recevra un financement de 240 035 $ afin de déployer des ateliers culturels et musicaux spécifiquement conçus pour les personnes aînées.

De son côté, l’Association sportive de Saint-Cyprien bénéficiera d’un montant de 39 070 $ pour organiser des activités bienveillantes et des ateliers favorisant un mode de vie actif et en santé chez les aînés de la municipalité.

Pour finir, deux municipalités recevront chacune 12 300 $ dans le cadre du programme MADA pour mettre à jour leur politique municipalité amie des aînés. Il s'agit de la municipalité de Saint-Cyprien et de Saint-Marc-du-Lac-Long, qui souhaitent adapter leurs actions et leurs services aux besoins changeants de leur population vieillissante.

Ces initiatives témoignent d’un engagement régional concret en faveur de l’inclusion et du bien-être des aînés, tout en soutenant les organismes locaux qui œuvrent à améliorer leur qualité de vie.

Les programmes Québec ami des aînés et Municipalité amie des aînés ont pour objectif de favoriser le vieillissement actif et le maintien à domicile des personnes aînées. Le programme QADA offre une aide financière à des organismes sans but lucratif ou à des communautés autochtones.