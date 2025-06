Introduction par effraction et vandalisme à l’église de L’Isle-Verte

D’anciens élus de Trois-Pistoles jugent que les déclarations tenues par le maire actuel, Philippe Guilbert, dans une récente entrevue accordée au magazine Le Québec économique, sont inappropriées et dénigrantes. Ils font appel à «un devoir de mémoire» et l’invitent à davantage de discernement et de respect. Dans la publication de mai du ...